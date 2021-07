La consacrazione europea dell’Italia e di Insigne

Battuto il Belgio 2-1. Bellissimo gol di Lorenzo. Nel secondo tempo la Nazionale non ha arretrato. Purtroppo si è infortunato Spinazzola

Dalla mancata qualificazione ai Mondiali alla semifinale agli Europei. Il nuovo corso di Roberto Mancini ha segnato realmente una inversione di tendenza. Adesso non si tratta di record, di imbattibilità. L’Italia ha battuto con merito il Belgio. Punteggio finale 2-1. Gli azzurri si sono ripresi atleticamente dopo il calo con l’Austria. Hanno segnato due gol, hanno subito il 2-1 su rigore. E poi l’Italia ha giocato un ottimo secondo tempo fino al fisiologico calo finale, complice anche lo sfortun ato infortunio a Spinazzola uno dei migliori di questo Europeo.

È stata la serata di Lorenzo Insigne che ha segnato un gol davvero molto bello, spettacolare. Il gol a giro e lo ha segnato nella partita che contava. Ha segnato la rete che avrebbe potuto chiudere la partita dopo l’1-0 di Barella.

La squadra di Mancini ha colpito soprattutto nella ripresa, quando non ha minimamente arretrato. Anzi. Ha tenuto il baricentro alto e ha sottratto pallone e iniziativa al Belgio che comunque le sue occasioni le ha avute – una soprattutto con Lukaku – grazie all’iniziativa di Doku giovane talento del Rennes che ha creato non pochi problemi a Di Lorenzo che comunque lo ha spinto in occasione del rigore.

Dopo nove anni, l’Italia torna in semifinale all’Europeo. Se la giocherà a Wembley contro la Spagna. Stasera la Nazionale di Mancini ha mostrato un’ottima condizione. Sugli scudi Donnarumma Jorginho e Insigne. Male, invece, Immobile impalpabile.