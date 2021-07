Inzaghi: “L’Inter è una bellissima sfida, era arrivato il momento di cambiare”

Simone Inzaghi è stato presentato in conferenza stampa come nuovo allenatore dell’Inter.

Ho grande entusiasmo e motivazioni, è una bellissima sfida di cui sono rimasto subito convinto. Ci sono state persone che mi hanno fatto capire di volermi a tutti i costi. Sono consapevole delle difficoltà, abbiamo un titolo da difendere ma faremo di tutto per restare campioni. Ne approfitto per fare i complimenti a Conte e alla sua squadra.

Sapevo che Hakimi sarebbe stato ceduto ma mi è stato promesso che la squadra resterà competitiva. Puntiamo anche a fare un percorso migliore in Champions, dal 2011 l’Inter non va agli ottavi. Ho sentito Lukaku, era deluso per l’eliminazione ma è una garanzia. Aspettiamo Eriksen a braccia aperte, bravo il club a prendere Calhanoglu, sono sicuro che farà molto bene ha caratteristiche simili a Luis Alberto. In entrata faremo qualcosa, gli esterni sono molto importanti per me.

Con la Lazio sono stato benissimo sia da giocatore che da allenatore, ma era arrivato il momento di cambiare. Ho avuto altre richieste in passato ma non era ancora il caso, poi è stato normale e non ci ho pensato troppo. Un piacere ritrovare De Vrij, Kolarov e Handanovic. Lotito è un grande presidente, ne abbiamo parlato e mi sono preso una notte per pensarci, quindi ho deciso così e l’ho subito informato. Ho sempre avuto una squadra che ha fatto divertire i tifosi e spero di farlo anche qui.

Complimenti a Mancini, aspettiamo la finale e incrociamo le dita.