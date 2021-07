Il Psg vuole pure Messi. L’opa del Qatar sul calcio (col silenzio-assenso della Uefa)

Il calcio mondiale è in bolletta. Gli unici soldi li sborsano loro che devono riscuotere la cambiale per non aver aderito alla Superlega. Donnarumma, Sergio Ramos, Hakimi e ora Messi

C’è il calciomercato e c’è il calciomercato del Psg. Il primo è fermo. Bambole, non c’è una lira. Non ci soldi per cantare messe. Il calcio fa finta che sia tutto normale, ma la stagnazione è totale. Ci si agita, gli addetti ai lavori fingono, i giornalisti si comportano come se fosse tutto vero. In realtà non c’è alcuna speranza di uscire dalla bonaccia. Zero vento.

Tranne che per il Psg un’isoletta in cui invece il vento soffia a raffiche record. I soldi li hanno soltanto loro. Per fortuna di Suning e dell’Inter: il Psg ha sborsato 71 milioni di euro per Hakimi (60 più 11 di bonus). Definirla una follia è un eufemismo. Ma loro non badano a spese. Il fair play finanziario non sanno nemmeno cosa sia. Non sono entrati nella Superlega, quindi possono fare quello che vogliono. E allora versano 12 milioni di euro netti a stagione a Donnarumma che era arrivato a scadenza con il Milan. Ma non finisce qui. In precedenza, sempre a scadenza, hanno messo sotto contratto l’ex Liverpool Wijnaldum: per lui appena 10 milioni di euro netti a stagione.

Sempre a scadenza, hanno portato a Parigi anche Sergio Ramos che ha lasciato il Real Madrid. Per lui due anni di contratto: 15 milioni di euro netti a stagione, più di Donnarumma. In vista del Mondiale in Qatar, il Psg deve allestire una squadra che rappresenti il meglio del football. L’obiettivo è fare del Psg gli Harlem Globetrotters del calcio mondiale.

E allora l’altra sera da Parigi – o dal Qatar, è la stessa cosa – è arrivata una telefonata al papà di Messi: “se avete problemi a mettere insieme il pranzo con la cena, ci siamo qui noi. Sappiamo che il Barcellona vi sta facendo storie. Qua dovete solo procurarvi una penna per firmare”. Messi come ciliegina sulla torta? Può essere. In Spagna se ne parla eccome.

Al Khelaifi e il Psg stanno lanciando un’opa sul calcio. Serve una vetrina adeguata per i prossimi Mondiali. Il Psg vuole far impallidire persino il City. Gli unici soldi li sborsa Parigi. Il resto del calcio è in bolletta.