Il Napoli fissa il prezzo per Insigne: 30 milioni. Ma si può chiudere a 25

Il CorSport scrive della valutazione di partenza del club azzurro. Intanto la trattativa per il rinnovo è ferma

Il Napoli ha fissato il prezzo per Lorenzo Insigne: 30 milioni. Ma con un’offerta di 25 ci si può sedere a trattare. Lo scrive il Corriere dello Sport.

“La valutazione di partenza del club azzurro si aggira intorno ai 30 milioni di euro, e ciò significa che un eventuale acquirente potrebbe intavolare una trattativa e magari, tra un bonus e l’altro, un piccolo sconto o qualche altra diavoleria negoziale riuscire a ingaggiarlo anche per 25 milioni”.

Per ora il presidente De Laurentiis aspetta una chiamata da Insigne per intavolare la trattativa. Le condizioni sono note: Insigne vuole un aumento o quantomeno la possibilità di gestire in proprio i diritti di immagine. Adl è per il ridimensionamento e sui diritti di immagine fa muro.