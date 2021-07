Il ministro britannico: «Wembley grande focolaio? C’è sempre un margine di rischio nella vita»

Sul Fatto le parole di Kwasi Kwarteng: «Penso che siamo in grado di gestire il rischio. Sono fiducioso, ma non possiamo garantire che non accada»

Il Fatto Quotidiano dedica un’ampia pagina al rischio rappresentato dalle finali di Euro 2020 a Wembley. La variante Delta dilaga, soprattutto in Inghilterra. Ci sono focolai in Russia e a Copenaghen. I tifosi circolano in Europa e portano con sé il virus e l’aumento dei contagi. Il rischio è che lo stadio si trasformi in un grande focolaio, come avvenuto già a inizio pandemia per la partita dell’Atalanta contro il Valencia.

Il quotidiano riporta le parole del ministro britannico delle Attività produttive Kwasi Kwarteng:

“Penso che siamo in grado di gestire il rischio, ma non possiamo dire che i rischi non esistano quando si hanno migliaia di persone in un luogo. C’è sempre un margine di rischio nella vita. Sono fiducioso che non vi sarà un grande focolaio, ma ora non possiamo garantirlo”.