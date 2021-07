Il boom peruviano di Lapadula. Tutti in fila per lui: sponsor, tv e Leicester

È uno dei protagonisti della Coppa America. Il Perù è in semifinale. I marchi d’abbigliamento se lo contendono come testimonial

Lapa-mania. Così scrive la Gazzetta dello Sport. Gianluca Lapadula, 31 anni, è tra i protagonisti della Coppa America con la maglia del Perù (sua madre è peruviana). Ha segnato 2 gol al Paraguay, 1 all’Ecuador e ha anche 2 assist. Il Perù affronterà il Brasile in semifinale. Scrive la Gazzetta:

questa improvvisa popolarità in Sudamerica sta producendo incredibili effetti sul piano dell’immagine e (naturalmente) su quello commerciale. Ogni suo post sui social raccoglie centinaia di migliaia di “like”, le multinazionali americane se lo contendono in tutti i settori: c’è chi vuole ingaggiarlo in tv, ma sono arrivate anche offerte come testimonial per la grande distribuzione, o per marchi di abbigliamento e dell’alimentare.