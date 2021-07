Gazzetta: Tokyo 2020, scherzò sull’Olocausto, licenziato il direttore della Cerimonia d’apertura

Nello sketch, spiega la Gazzetta, Kobayashi e un partner comico fingono di essere una coppia di famosi intrattenitori televisivi per bambini.

“Mentre fanno brainstorming su un’attività che coinvolge la carta, Kobayashi fa riferimento ad alcuni ritagli di bambole di carta, descrivendoli come “quelli di quella volta che hai detto ‘giochiamo all’Olocausto”, scatenando le risate del pubblico. La coppia ha poi scherzato su come un produttore televisivo fosse arrabbiato per il suggerimento di un’attività sull’Olocausto”.

Kobayashi si è scusato con una dichiarazione pubblica:

«In un video che è stato rilasciato nel 1998 per presentare i giovani comici… una scenetta che ho scritto conteneva battute estremamente inadeguate. Era un’epoca in cui non ero in grado di ottenere risate come volevo, e stavo cercando di attirare l’attenzione della gente in modo superficiale».