Gazzetta: Mancini ha il dubbio Immobile, Bernardeschi o Insigne falso nueve?

La Gazzetta scrive di un dubbio che alla vigilia si è insinuato nella testa di Roberto Mancini: chi gioca centravanti? E se proprio all’ultima Immobile rimanesse in panchina? Per Belotti? Mmm. Più accreditata l’ipotesi del falso nueve: Bernardeschi o Insigne che ha giocato lì qualche minuto della semifinale contro la Spagna (prima di uscire).

il dubbio che si è insinuato nella mente di Mancini è di oggi: un altro atto di fede, oppure farsi trascinare dall’istinto di cambiare proprio in extremis, fiducia a Belotti, ma più facilmente nella vecchia idea del “falso nove” (Bernardeschi o Insigne). Una scossa per la squadra e magari uno schiaffo in faccia all’Inghilterra. È il destino di Immobile in Nazionale: dev’essere arrivato a pensare che sia una specie di nemesi per l’intoccabilità che si è guadagnato nella Lazio.

Mancini non si dà pace, una delle ultime volte in semifinale, quando Ciro con un appoggio d’esterno sbagliato per

Insigne ha trasformato una ripartenza a favore in contropiede della Spagna: il c.t.ha imprecato e poi è andato a bere un sorso d’acqua in panchina, per sbollire.