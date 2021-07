Gazzetta: la Lazio vuole Callejon a non più di 2 milioni, la Fiorentina ne chiede 4, si può trovare l’accordo

“La Lazio è sulle tracce di José Callejon”. La Gazzetta dello Sport rilancia la suggestione che ieri era sulle pagine de Il Messaggero.

Lo spagnolo piace a Sarri, i due si conoscono già dai tempi del Napoli. Non farebbe alcuna fatica ad adattarsi ai meccanismi del nuovo tecnico della Lazio.

“La Fiorentina, che lo ha preso a parametro zero un anno fa, sembra disposta a lasciarlo partire, anche per la politica di ringiovanimento della rosa impostata con l’arrivo in panchina di Italiano. Il club viola sarebbe partito da una richiesta di circa 4 milioni di euro, la Lazio avrebbe invece preventivato una spesa inferiore (tra gli 1,5 e i 2 milioni), ma un accordo può essere trovato. Quello con il giocatore (con il cui entourage ci sono già stati dei contatti) sarebbe ancora più semplice: Callejon sarebbe infatti felicissimo di tornare a lavorare con Sarri. E, cambiando squadra,

avrebbe anche la possibilità di prolungare di almeno un anno il contratto attuale che scade tra dodici mesi”.