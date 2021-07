Gazzetta: il crollo della Biles non è fragilità ma umanità e merita il massimo rispetto

L’atleta è crollata per problemi di testa. Che qualcosa non andasse si era capito dal suo sfogo su Instagram e dalla prova di domenica

“Questa non è solo una storia di sport. Questa è una storia di vita”. Lo scrive la Gazzetta dello Sport a proposito di Simone Biles, fuori dalla finale di ginnastica artistica a squadre, ieri, per “problemi di testa”.

L’atleta più forte e più coccolata è crollata all’improvviso.

“E’ crollata. In modo inatteso, fragoroso. Sul proscenio più prestigioso, quello olimpico, davanti agli occhi del mondo. Dentro (all’Ariake Center) solo pochi privilegiati, fuori tutti gli altri, milioni. La più forte, la più attesa, la più coccolata, la più cliccata in un amen ha spento la luce e si è fatta da parte. Clic. Basta, non gioco più”.