Garozzo non bissa Rio, solo argento: Cheung vince con merito 15-11

L’italiano non replica l’oro delle scorse Olimpiadi e si arrende all’avversario di Hong Kong

Daniele Garozzo non ha replicato il successo di Rio nella scorsa edizione delle Olimpiadi: a Tokyo trova soltanto l’argento, dopo aver perso la finale contro Ka Long Cheung. L’inizio è stato piuttosto equilibrato, con i due schermidori sul 4-4. Poi l’asiatico spicca il volo e si porta sul 10-5. Garozzo si riavvicina sul 10-9 ma non basta: Cheung non gli lascia scampo e si aggiudica la medaglia d’oro. L’Italia, con questo argento, ha conquistato la sua nona medaglia delle Olimpiadi di Tokyo.