Euro 2020, arrestati due steward di Wembley, vendevano pass e pettorine a 4500 sterline

Una frode organizzata per la finale Italia-Inghilterra su una pagina Facebook. E ai clienti dicevano: “Non controllano. Non è sicuro come pensi”

Euro 2020, arrestati due steward di Wembley per aver venduto pass e pettorine per la finale a 4500 sterline

Secondo quanto riporta The Sun, due steward in servizio a Wembley la sera della finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra, sono stati arrestati per aver tentato di vendere pass e pettorine per la partita a 4500 sterline.

I due hanno offerto i pass, insieme a collarini e braccialetti ad alta visibilità su una pagina Facebook dal nome “UEFA Face Value Tickets Swap and Sell”.

A chi domandava loro su Facebook come fare per utilizzare il pass, gli steward rispondevano di stampare la foto pubblicata da loro stessi e incollarla su un foglio.

“Non controllano. Non è sicuro come pensi. Finché hai il braccialetto e il pass sei a posto. Ovunque nello stadio e sugli spalti. Puoi andare in bagno, toglierlo e andare a sederti da qualche parte. Tutto quello che devi fare è mostrare il tuo braccialetto. Nemmeno il pass”.

I due sono stati arrestati da sei poliziotti mentre aspettavano il loro cliente fuori ad un supermercato vicino allo stadio. Sono stati arrestati con l’accusa di frode, ammanettati e portato via nel furgone della polizia.