La denuncia di Maguire: “A Wembley i tifosi senza biglietto hanno rotto le costole a mio padre”

Il difensore della nazionale inglese: “Non riusciva a respirare. E’ stato spaventoso. Sono contento che i miei figli non siano andati alla partita”

Anche il padre di Harry Maguire è finito coinvolto nei disordini scatenati a Wembley dai tifosi senza biglietto, riportando la frattura di alcune costole e un grande spavento.

Il difensore della nazionale inglese Maguire ha descritto al Sun (ripreso dal Guardian) quello che è successo come “una cosa spaventosa”, e ha aggiunto che d’ora in avanti la sua famiglia ci penserà due volte prima di andare allo stadio.

“Mio padre era nella calca. Non ho parlato molto con lui, ma sono contento che i miei figli non siano andati alla partita. È stato spaventoso, ha detto che era spaventato e non voglio che nessuno sperimenti una cosa del genere durante una partita di calcio. Mio padre non riusciva a respirare, aveva le costole rotte. Ma non è uno che fa grandi storie, lui”.

“Spero che possiamo imparare da questo e assicurarci che non accada di nuovo”