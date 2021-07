Dialogo tra Montalbano e Catarella sul vaccino sì o vaccino no

Montalbano e Catarella discutono dell’opportunità di vaccinarsi, degli effetti e di come in Italia bene o male si crei uno schieramento per tutto

Eri facta nu pauca de pluvia, chella che Sciascie acclamava nzuppaviddrania ma nun haviva purtata sullieva alla tirre e manca ai cristiana. Hodie matina faciva chiù cavuda de primma e Muntilbano sudave sul tirrazina a Marinelle a prima matine manca si avissa facta na cursa. Sudavia macari il malitta tilifuna che principiava macari la matine a rumperi i cabbasisa.

“Catarè, pirchia scassa a primera matine?”:

“Dutturi, ma lia commo sapia che sugno ia?”.

Muntilbano: “Havia il vidiatilifuna”.

Catarelli: “E che fussia? Indovi si accatte?”.

M: “Si accate al mircata, ma lo vinnana sulo a chilla che ci videano”.

C: “Ma macari ia ci vitti”.

M: “Allura già accapisti che eri ia a rispunnerti”.

C: “(…). Dutturi, facimma che ia havia accapita e annamma annantia”.

“Allura chi vaia truvanna?”.

C: “Ma lia dutturi stavia pi i vaccinnanta o con chilla che non voliano?”.

M: “E che simma guelfia e ghibellinia?”.

C: “Che simma?”.

M: “Coppia e Bartalia?”.

C: “Dutturi, ia stavia a scuppiari”.

M: “Moseria o Saronnia?”.

C: “Madunnia?”.

M: “Gratia o Rusaria?”.

C: “Dutturia, macari blasfimia esta?”.

M: “Catarè, io ti stavia a planarte che in Itaglia e sempera accusia”.

C: “Ma lia amia nun mi havia rispusta”.

M: “Catarè, io mi havia facta il vaccina, ma nun est che ne sugna supportera”.

C: “E pirchia li altira sui sociala stanna a scipparsia i capilla da tista?”.

“Pirchia haviana timpa da spardari…. E macari haviana… “.

C: “Che altira haviana?”.

M: “Catarè ,haviana macari i capilla”.

C: “Ma lia simpra a pariara stat?”.

M: “Catarè, in qualichi moda abbisogna macari nescirne”.

C: “Da indovi duvinna nesciri?”.

M: “Dalla baillamma”.

C: “Ma pirchia chi ballia?”.

M: “Catarè, quanna abballa accusia mi vinissia di ballartia qualicicusa darrè”.

C: “Dutturi, firmassia lo iuoca: mi stavia firrianna la capa”.

M: “Eallura vattine nella cammara dellu scirucca”.

C: “Ma ia nella mia quartina nun l’havia chesta cammara”.

M: “Allura quartiata dallu scirocca”.

C: “Ma a mia nun mi tocca”.

M: “Abballa il tuca tuca?”.

C: “Vulissia la Madunnia di Siragusa!”.​

M: “Ma che balla abballa?”.

C: “Il balla di Santa Vitula”.

M: “Alluta tia vitulia?”.

C: “Sissi, spissa”.

“Ma lo faciva macari primera il vaccina?”.

C: “Nonsi, mi sugno simpra avvitatula”.

M: “Melius avvitarsa quamma tarantuliarsa”.

C: “Ma pirchia la Tarantia ci trasia con il vaccinia?”.

“Dipenne”.

C: “Da cusa?”.

“Da qualia vaccinia ti havia facta”.

C: “Ia mi havia facta il per Astria et Ginuva”.

M: “Allura il facta è gravia!”.

C (ngiarmata): “Ci stanna gli effecta postuma?”.

M: “Postia chi ia havia facta il vaccina… “.

C: “Ia mi sgonocchiai al Signuruzzu mea”.

M: “Chia la tirtia dosa eri fagliantia”.

C: “Dutturi, ia la attruva tricintisca”.

M: “Sarria l’effecta del vaccina: sugno ritrodatata”.

C: “Ma qualia vaccina havia facta?”.

M: “Il primuderinia”.

C: “Ma che ne fussia ascita n’altira?”.

M: “(…)”.