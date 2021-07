De Luca videochiama Insigne e Immobile: «Grazie perché avete onorato la Campania»

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha videochiamato Lorenzo Insigne e Ciro Immobile per complimentarsi per la vittoria di Euro 2020 con l’Italia.

“Avevo voglia di sentirvi e farvi i complimenti, oltre a ringraziarvi come campani, meridionali e napoletani. Ci avete fatto onore e ci avete fatto divertire. Con il cuore volevo dirvi grazie per quello che avete fatto e per la bella immagine che avete dato dell’Italia. Gli inglesi ci sono rimasti male, ha colpito il fatto della medaglia che hanno tolto. Non è stato un bel gesto, noi invece abbiamo dato anche una prova di stile e anche questo è importante”.