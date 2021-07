CorSport: ipotesi di sponsorizzazione con Amazon per la nuova maglia del Napoli 

Ieri il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, era a Castel Volturno per alcuni appuntamenti con dei rivenditori interessati alla nuova maglia della squadra. Il Corriere dello Sport parla di una possibile sponsorizzazione di Amazon. E dei tre colori che avrà la divisa: oltre al classico azzurro, ci saranno una maglia bianco panna e una rossa.

“Aurelio De Laurentiis è arrivato molto presto al Konami Training Center, dovendo incrociare in tre tappe un centinaio di rivenditori d’una maglietta, quella ufficiale, che è pronta per essere lanciata (la prima, ovviamente, sarà azzurra; poi una bianco-panna e una terza rossa), e in questa nuova dimensione da produttore e da distributore di un affare inconsueto, praticamente una nuova frontiera che prevede anche un’ipotesi di sponsorizzazione con Amazon, s’è chiuso nella gigantesca sala stampa per spiegare ai suoi interlocutori come cambia questo macro-universo”.