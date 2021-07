CorSport: Brych è scarso, per Italia-Spagna la Uefa ha scelto uno dei peggiori arbitri a disposizione

Lo scrive Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport commentando la designazione dell’arbitro tedesco Brych per la semifinale Italia-Spagna. Il giudizio di Pinna è impietoso:

“Felix Brych è semplicemente scarso. Difficoltà nella rilevazione dei falli, conseguente gestione disciplinare (pensate a Belgio-Portogallo) assolutamente rivedibile. Dalla sua, solo la grande esperienza, ma francamente un arbitro internazionale da 17 anni che non ce l’abbia sarebbe davvero troppo. La peggiore gara del suo europeo, come detto, Belgio-Portogallo: graziati Palhinha e Pepe, il primo per un possibile grave fallo di gioco su De Bruyne, il secondo per Pepe, deliberatamente su T. Hazard, una serie di fallie cartellini gialli non fatti. Ha una caratteristica: flemmatico, fischia sempre in ritardo, come se aspettasse l’imbeccata. Mah…”.