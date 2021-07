Corriere: Jorginho è la coscienza dell’Italia pallonara, il simbolo del riscatto italiano

Il Corriere della Sera dedica un pezzo a Jorginho. Lo firma Alessandro Bocci.

“E’ il brasiliano a cui vogliamo più bene in questi giorni caldi e gioiosi e non solo perché ha scelto l’Italia facendo arrabbiare Tite, il c.t. della Seleçao, ma anche per quello che alla Nazionale riesce a dare. È semplicemente insostituibile. La mente, ma a volte anche il braccio. E infatti Mancini gli ha fatto saltare appena un quarto d’ora in 6 partite, contro il Galles, che non era decisiva”.