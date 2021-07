Corbo: Spalletti allenatore vero, attento alla linea societaria, fa gioco di scuderia

Su Repubblica Napoli Antonio Corbo commenta la conferenza stampa di Luciano Spalletti. Ieri il tecnico è stato ufficialmente presentato come nuovo allenatore del Napoli.

“Allenatore vero. Hanno un senso anche le pause teatrali, i toni e le cose non dette: è attento alle finali e al congiuntivo, come alla linea societaria “.

Corbo passa in rassegna tutti gli argomenti toccati da Spalletti, da Insigne a Emerson Palmieri ai rinnovi.

“Su rinnovi che saltano e i tagli sostiene la linea austera. Non spende una parola per farla cambiare. Sa che il calcio è in crisi, non si piazza controvento, insiste sull’invito a rimanere «per entrare nella storia della città». Sa che nessuno vuol perdere soldi, dai milionari del gol ai povericristi della Whirlpool, ma ci prova. È gioco di scuderi a”.

Non si lega a giocatori o tifosi, come i suoi predecessori, ma alla società.

“Al contrario di Sarri che si legò a Reina e ai tifosi in dissonanza con il presidente, di Gattuso che si era saldato a Insigne, Koulibaly e Mertens, Spalletti si sente uomo di società. Rimette al suo posto Giuntoli, riapparso ieri. Lo considera il suo punto di riferimento perché può parlare come lui e con lui di calcio, in un club dove decide quasi sempre De Laurentiis con Andrea Chiavelli, l’a.d. che esce dalle quinte e balza in prima fila. Non può prendersi solo il presidente l’impopolarità di decisioni drastiche, ma inevitabili senza i 50 milioni della Champions”.