Carnevali: «Locatelli? Con la Juve non siamo entrati nei dettagli, ci sono anche offerte dall’estero»

L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Tutti Convocati”, su Radio 24.

Su Locatelli, obiettivo di mercato della Juventus:

“Non si tratta di essere morbidi in trattativa, con la Juve ottimo rapporto, ancora non siamo entrati nei dettagli per lasciar tranquillo Locatelli all’Europeo, non abbiamo neanche parlato coi procuratori. Intanto, normale che altre società si sono avvicinate. Oggi la Juve è l’unica italiana a farsi viva per Locatelli, non siamo ancora entrati nel merito delle cifre, settimana prossima entreremo nei dettagli. Questo fa parte di un momento in cui calcio italiano è in difficoltà, più rispetto ad altri paesi in Europa. Altre offerte dall’estero per Locatelli ci sono arrivate, ma il cammino è ancora lungo per questa trattativa. Non siamo una società che svende e manteniamo in ordine i nostri bilanci”.