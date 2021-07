Campania, 169 positivi su circa 6mila tamponi. Stabili le terapie intensive

Il bollettino dell’Unità di crisi regionale. Nessun decesso nelle ultime 48 ore. Calano i ricoveri in degenza ordinaria

Sono 169 i positivi del giorno in Campania, calcolati su 6.089 tamponi. Il tasso positivi/tamponi è al 2,7%, leggermente in calo rispetto a ieri, quando erano stati effettuati circa 1000 tamponi in più. Nel bollettino dell’Unità di crisi regionale non è annotato alcun decesso nelle ultime 48 ore. Stabili le terapie intensive, con 15 posti letto occupati su 656. Calano invece i ricoveri in degenza ordinaria: ieri i posti letto occupati erano 200, oggi sono 196.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 15

Posti letto di degenza disponibili: 3.160

Posti letto di degenza occupati: 196