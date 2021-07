Campania, il bollettino: 201 positivi e tasso al 2,8%

I tamponi effettuati sono 7435. 1 morto. In terapia intensiva si liberano 5 posti

L’Unità di crisi della Regione Campania ha diramato il bollettino quotidiano con i dati dell’epidemia. I positivi, nella nostra regione, sono 210 su 7435 tamponi effettuati. Il tasso positivi tamponi è al 2,8%. 1 deceduto, non nelle ultime 48 ore ma in precedenza e registrato ieri. Si liberano 5 posti in terapia intensiva: ieri i posti occupati erano 20, oggi sono scesi a 15. I posti letto occupati in degenza ordinaria, invece, passano dai 201 di ieri ai 200 di oggi.