Bild: la Juve ha rifiutato 100 milioni dal Chelsea per Chiesa

Lo riporta Christian Falk, uno dei giornalisti tedeschi più autorevoli. Per i bianconeri il giocatore non è sul mercato, quindi non c’è trattativa

Federico Chiesa è uno dei talenti in rampa di lancio del calcio italiano, dopo l’ottima stagione alla Juventus e il grande Europeo disputato. Per questo motivo, ha attirato l’attenzione di diversi top club. Si era parlato del Bayern Monaco su di lui, anche se non c’era nulla di concreto. L’indiscrezione più forte però arriva dalla Germania.

Secondo Christan Falk, figura dispicco della Bild nella sezione sportiva ed esperto di calciomercato, il Chelsea ha chiesto informazioni alla Juventus per Chiesa, partendo da un’offerta di base di 100 milioni di euro. Una proposta importante, che però i bianconeri avrebbero declinato perché il giocatore non è sul mercato.