Bargiggia: “Allegri vuole Manolas alla Juventus, per 15 milioni il Napoli lo vende”

A 1 Station Radio: «Se dovessero partire sia Demiral sia Rugani. Per Ronaldo lo spiraglio Psg non si sta aprendo»

Allegri vuole Manolas alla Juventus. Parola di Bargigga intervenuto a 1 Station Radio.

“Cristiano Ronaldo? O parte subito o resta un altro anno, non cambierà a stagione iniziata. Nonostante Allegri non sia felice, dovrebbe, dunque, restare. Lo spiraglio Psg non si sta aprendo. Mbappé è vero che non rinnova il contratto ma sembra che i francesi non siano preoccupati di perderlo a zero, e anche lo scambio con Icardi è chiuso perché il giocatore vuole restare e giocarsi il posto – queste le parole di Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato, nella sua rubrica “Parola di Bargiggia” durante “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione condotta da Luca Cerchione, Pasquale Cassese e Mattia Fele, in onda ogni lunedì dalle 12:00 alle 13:00 su 1 Station Radio -. In settimana ci sarà un altro contatto per Locatelli, sono convinto che l’operazione si farà indipendentemente dalla formula o dai giocatore inseriti. Allegri sta chiedendo un difensore centrale, soprattutto se saranno ceduti sia Rugani che Demiral, oltre che il ritorno di Pjanic, in prestito e con ingaggio ridotto. Il nome nella testa di Max è Manolas del Napoli. Non è ancora una trattativa, ma per 15 milioni di euro potrebbe partire. In quel caso il Napoli andrebbe a prendere un altro difensore sul mercato”