Andrea Agnelli ha una holding in rosso tutta sua, per colpa delle plusvalenze

La Lamse registra un negativo di 1,52 milioni di euro, che è la cifra che ha dovuto versare per pagare le imposte sulle plusvalenze realizzate tra il 2015 e il 2018

Andrea Agnelli ha una società in rosso tutta sua, per colpa delle plusvalenze. E il calcio non c’entra. Si chiama Lamse, è la holding personale d’investimento controllata e presieduta dal presidente della Juventus, di cui è socia anche la sorella Anna.

Calcio e Finanza ha letto il bilancio aggiornato al 31 dicembre 2020: la società ha registrato un rosso di 1,52 milioni di euro. Che sono, spicciolo più spicciolo meno, gli stessi 1,572 milioni che ha dovuto versare per pagare le imposte relative alle plusvalenze realizzate dalla società tra il 2015 e il 2018.

Le plusvalenze in questione, dal valore di 5 milioni di euro, si riferiscono alla cessione delle partecipazioni a suo tempo detenute in Bluegem Luxembourg 1A e 1D, scrive Calcio e Finanza.