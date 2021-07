Adani passa ai videogames: sarà la seconda voce di Fifa22

L’ex commentatore di Sky affiancherà il confermato Pierluigi Pardo nella nuova edizione del popolare gioco di calcio

Licenziato (o giù di lì) da Sky non senza polemiche, e in attesa di scegliersi una nuova posizione nel commento del calcio “vero”, Lele Adani si dà ai videogames. EA Sports ha annunciato che sarà il nuovo commentatore tecnico della versione italiana di Fifa22, come seconda voce del confermato Pierluigi Pardo.

«Sono davvero felice di annunciare l’inizio della mia collaborazione con EA Sports a partire da FIFA 22. Poter essere la voce del commento tecnico per il più prestigioso e autentico videogioco di calcio mi rende molto orgoglioso. Mi dedicherò con tutto il mio entusiasmo e la mia passione per fornire un commento innovativo che unisca l’aspetto tecnico e il sentimento per tutti gli appassionati di FIFA e, in generale, del nostro amato calcio…Vamos!», ha detto Adani.

La famiglia degli appassionati di calcio è sempre coinvolta nel percorso. Ogni tappa è vissuta con emozione, accompagnata e condivisa con la voce e soprattutto con l’amore per il gioco più bello del mondo! Io e @PIERPARDO siamo pronti❤️⚽️ #FIFA22 Powered by Football.@EASPORTSFIFA pic.twitter.com/TAh3NAYfR2 — Daniele Adani (@leleadani) July 29, 2021