Zazzaroni: È Donnarumma che ha scelto di lasciare il Milan

Gigio si sentiva oramai un pezzo dell’arredamento di Milanello e voleva crescere e diventare il numero 1. Passa dunque in secondo piano il ruolo di Raiola.

La decisione di lasciare il Milan è stata presa da Donnarumma, scrive così Ivan Zazzaroni oggi sul Corriere dello Sport, svelando un retroscena dell’addio del portierone rossonero.

Donnarumma, ventidue anni, al Milan da quando ne aveva quindici (lo strappò all’Inter), ha scelto di cambiare per crescere – «per diventare il numero uno al mondo», come da vecchia promessa personale -, e non escludo che anche Zlatan Ibrahimovic, oltre ad altri colleghi, l’abbia più o meno indirettamente convinto che questa fosse la strada giusta