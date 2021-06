Van Basten critica de Ligt: «In Italia non ha imparato molto». Lui risponde: «Lo capisco, posso fare meglio»

Botta e risposta tra la leggenda del calcio olandese e il difensore della Juventus impegnato con la Nazionale olandese

Marco Van Basten ha rilasciato alcune dichiarazioni a NOS, criticando il gioco della Nazionale olandese.

«Se guardiamo quante volte Stekelenburg deve calciare la palla, questa non è una cosa positiva. Così diventa una specie di calcio da combattimento. Da dietro devi avere più visione e controllo per avanzare giocando al calcio: così puoi dominare la partita. Ma non l’ho visto finora».

Soprattutto, Van Basten ha criticato Matthijs de Ligt, difensore della Juventus e dell’Olanda di de Boer:

«Lui è un difensore centrale e deve trasmettere più leadership. Deve farsi sentire, farsi valere perché deve guidare la difesa. Invece corre semplicemente dietro al suo uomo, lasciando un enorme buco. de Ligt è andato in Italia per imparare a difendere, ma non credo che lì abbia imparato molto».

Non si è fatta attendere la risposta del centrale bianconero:

«Lo capisco. Se qualcuno come il signor Van Basten è critico, allora bisogna dare un’occhiata alla prestazione. Ha giocato in Italia, proprio come me. Ha parlato anche di comunicazione, andata bene ieri, ma che può sempre essere migliorata. Anche se le cose vanno bene, bisogna sempre cercare di migliorare. Sono contento dei complimenti e delle critiche, poi non posso che fare meglio».