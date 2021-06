Un ufficio riservato ed erba artificiale nel Palazzetto: le richieste di Sarri per il ritiro estivo della Lazio

Maurizio Sarri si prepara ad iniziare la sua avventura sulla panchina della Lazio. Il Corriere dello Sport scrive che il tecnico ha già avanzato le sue richieste per il ritiro estivo ad Auronzo, in Veneto, dal 10 al 28 luglio.

“ Colloqui individuali con i giocatori, per guardarli negli occhi e conoscerli meglio. Riunioni con lo staff per pianificare e avere il pieno controllo del lavoro di preparazione al prossimo campionato. Ecco perché ha chiesto alla società biancoceleste e gli verrà concesso, attraverso la collaborazione del Comune di Auronzo, un ambiente di lavoro più riservato dove potersi ritirare (da solo o con i più fidati collaboratori) tra un allenamento e l’altro. Una stanza, un ufficio . Il confessionale di Sarri verrà ricavato all’interno dello spogliatoio dello stadio Zandegiacomo oppure vicino alla palestra, ovvero all’interno del Palazzetto dello Sport”.

In questo caso, continua il quotidiano,

A scegliere sarà lo staff del tecnico, che hanno già studiato la planimetria del Palazzetto dello Sport.

“E non si sono accontentati di conoscere le misure, perché disporranno in modo diverso gli attrezzi e le cyclette all’interno della palestra. Tra le richieste anche una corsia di erba artificiale, larga tre metri e lunga cinquanta, da sistemare sul pavimento del Pala Tre Cime. Verrà utilizzata per gli allenamenti indoor, per lo stretching, per gli esercizi posturali o quasi certamente per gli allunghi e lo scarico dopo il lavoro di potenziamento muscolare”.