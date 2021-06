Sosa: “Spalletti è il miglior allenatore che abbia avuto: dà sicurezza e non ha peli sulla lingua”

Roberto Sosa, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport in cui ha parlato di Luciano Spalletti.

Abbiamo lavorato insieme soltanto tre mesi, ai tempi dell’Udinese, ma credetemi: per quanto mi riguarda, Luciano Spalletti è il miglior allenatore che abbia avuto in Italia. Subentrò a De Canio in corsa: rischiavamo la retrocessione ma alla fine ci salvammo. Trasmette sicurezza, cosa fondamentale in genere. Credo sia l’uomo giusto: ha lavorato a Roma, all’Inter e saprà sicuramente come gestire la situazione.

Non guarda in faccia a nessuno, va dritto per la sua strada e non ha peli sulla lingua. Per me è un aspetto positivo, magari per altri no. E poi sa tranquillizzarti nei momenti di tensione e sa mettere un punto: sa fermare tutto e ragionare. A Udine veniva al campo in Harley-Davidson e con il biker di pelle.

Rinnovo Insigne? Spalletti è la persona giusta per parlare con Lorenzo, non ho dubbi che saprà trovare le parole giuste.