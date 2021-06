Sconcerti: Belgio-Italia, si può fare, per l’Italia questo risultato è un vantaggio

Sarà Belgio-Italia, venerdì sera. E’ il verdetto emerso dall’ottavo di finale giocato ieri tra Belgio e Portogallo. Secondo Mario Sconcerti è un vantaggio per la squadra di Roberto Mancini. Sul Corriere della Sera scrive:

Se De Bruyne giocherà, a lui penserà Jorginho.

A centrocampo, è l’Italia, secondo Sconcerti, ad essere in vantaggio.

E a sinistra toccherà ai nostri giocatori latini impensierire il gruppo guidato da Lukaku.

“Ma la parte decisiva del confronto sarà nella parte sinistra dell’Italia. Loro marcano a tre in difesa, con Meunier e T. Hazard come esterni. La spinta di Spinazzola porterà Insigne verso il centro, nello spazio di Alderweireld. Questo spezzerà la correttezza della linea difensiva del Belgio, matura e non agilissima, una linea ideale contro attacchi nord europei, meno adatta contro giocatori latini come Spinazzola, Insigne, Berardi, Chiesa. Si può fare”.