Sarri e la Lazio sono vicinissimi. Il sì potrebbe arrivare in serata

Maurizio Sarri è vicinissimo alla Lazio. L’ufficialità potrebbe arrivare in serata. Dovrebbe essere il toscano di Figline Valdarno il nuovo allenatore dei bianconcelesti che hanno subito il traumatico addio di Simone Inzaghi. Il cotratto sarebbe un biennale da 3 milioni o da 3,3, più bonus.

Maurizio #Sarri is almost done to #Lazio as new coach. Ready a contract until 2023 (€3M/year + add-ons) with an option for another season. #transfers https://t.co/3QcU70GgVJ

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 4, 2021