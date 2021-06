Rudi Garcia: “Stadi italiani in cattive condizioni. Tornerei ad allenare la Roma, l’ho guidata con orgoglio”

Rudi Garcia, allenatore del Lione e in passato della Roma, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport di cui si riporta un estratto.

Seguirò le nazionali più importanti: la Francia, ovviamente, ma anche l’Italia, il Belgio, l’Olanda, l’Inghilterra e la Spagna. Io credo nel Belgio, anche se non so se De Bruyne si è ripreso del tutto e Hazard non è ancora al massimo. Certo, sulla carta la Francia è la squadra più solida ma io ho un debole per Depay, anche se non credo che l’Olanda possa aiutarlo più di tanto.

Il ritorno di tanti bravi allenatori è una fortuna per l’Italia, che ha tanti grandi tecnici. Ma i posti in Champions sono solo quattro, e le milanesi sono tornate: qualcuno soffrirà. Ad Allegri, ad esempio, chiederanno di vincere subito lo scudetto, così per Mourinho tornare dopo che hai fatto il massimo, centrando il Triplete, è una sfida difficile. Ci vuole coraggio.

Solo una cosa mi ha colpito in negativo nella mia esperienza in Serie A: le condizioni della maggior parte dei vostri stadi. Per crescere occorrono impianti nuovi come quelli della Juve. Roma non è certo un lungo fiume tranquillo, ma sono orgoglioso di averla guidata. Non ho rimpianti. Io ho un debole per Pellegrini. Per me è un giocatore fantastico. Se tornerei alla Roma? Certo che ci tornerei.