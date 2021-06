Psg: Leonardo rischia se Pochettino resta

Secondo Calciomercato.com tra i due subito dissapori per l’utilizzo col contagocce di alcuni calciatori sponsorizzati dallo stesso brasiliano e, per i più maligni, da un procuratore amico come Mino Raiola

Nonostante la rassicurante intervista rilasciata oggi in esclusiva a L’Equipe dal presidente del Psg Nasser Al-Khelaifi che ha chiarito che, al di là dell’annata negativa, il progetto prosegue e che Pochettino e Mbappé resteranno, ci sono altre ombre che gravano sul club francese.

Secondo quanto riporta infatti Calciomercato.com, la posizione del direttore sportivo Leonardo si sarebbe indebolita nelle ultime settimane e alcuni vedrebbero la figura di Luis Campos, lo straordinario scopritore di talenti portoghese che ha fatto le fortuna di Monaco e Lille, pronto a sostituirlo.

La causa sarebbe nei turbolenti rapporti che l’ex ds del Milan ha avuto con molti degli ultimi allenatori avvicendatisi sulla panchina del Paris e nella questione Mbappé.

Secondo i bene informati infatti Pochettino, appena arrivato, sarebbe entrato quasi da subito in conflitto col suo direttore sportivo per l’utilizzo col contagocce di alcuni calciatori sponsorizzati dallo stesso brasiliano e, per i più maligni, da un procuratore amico come Mino Raiola. Proprio le rassicurazioni di Al-Khelaifi sulla permanenza dell’allenatore argentino lascerebbero supporre un addio di Leonardo