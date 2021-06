Messaggero: Salernitana, bocciato il trust di Lotito, congelata l’iscrizione al campionato

Il club avrà qualche giorno di tempo per correggere i rilievi mossi dalla Figc. L’ufficialità si avrà intorno alle 13

Il Messaggero annuncia la bocciatura, da parte della Figc, del trust proposto da Lotito per la cessione della Salernitana. L’ufficialità, scrive, arriverà intorno alle 13, quando la Figc scriverà ufficialmente al presidente della Lazio per informarlo della decisione. Ora Lotito avrà qualche giorno di tempo per rispondere ai rilievi della Federcalcio, intanto l’iscrizione alla Serie A è congelata.

“Era nell’aria, intorno alle 13 diventerà realtà. Bocciato il blind Trust di Lotito per la cessione della Salernitana. Dopo tre giorni di analisi e riflessioni, la Figc oggi all’ora di pranzo invierà una lettera al numero uno del club campano. Lotito avrà qualche giorno di tempo (presumibilmente sino a sabato) per correggere i rilievi che sono stati fatti dalla Figc sulla documentazione presentata, altrimenti verrà convocato un Consiglio straordinario e la mancata iscrizione della società granata potrebbe diventare definitiva”.

Secondo quanto scrive la Gazzetta, la Figc ritiene che “in virtù del processo di scelta delle persone componenti del trust e delle regole previste nella gestione dello stesso non sia un vero e proprio blind trust” e che “non è stata assicurata indipendenza economica al trust rispetto alle società disponenti”.