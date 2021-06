Mancini: “Non ci sono titolari, sono fiducioso ma il torneo è lungo”

Roberto Mancini, ct della Nazionale Italiana ha presentato la partita con la Svizzera in conferenza stampa.

La tensione c’è sempre, com’è giusto che sia per una partita importante. Rispettiamo i nostri avversari. Servirà una gara perfetta senza sbagliare nulla, perché sono tecnici e sanno giocare a calcio. Italia favorita? Se lo dicono i bookmakers inglesi lo accettiamo perché azzeccano, ma il torneo è ancora lungo. Noi non potremmo essere più felici di così, siamo agli Europei e serve gioia e allegria e dobbiamo trasmetterla ai nostri tifosi. Ci sarebbe piaciuto averne di più sugli spalti.

In squadra abbiamo tutti titolari, anche quando cambiamo dei giocatori andiamo comunque bene e il merito è dei ragazzi. Chiaramente in campo ne vanno undici, ma sostituendo degli elementi il risultato non cambierebbe: tutti faranno la propria partita. Per Verratti decidiamo domani se verrà in panchina o attenderemo ancora ma siamo ottimisti.

Donnarumma? Non so quale sarà il suo futuro ma è un grande portiere: se dovesse andare al Psg farebbe un’ottima scelta perché è un top club. Shaqiri per me è una delle migliori mezzepunte in Europa.

Stasera giocano le tre favorite per l’Europeo (Portogallo, Francia e Germania), aspettiamo. Io sono fiducioso per l’Italia, può solo migliorare. Dobbiamo vincere e fare il massimo.