Lotito su Sarri: «La trattativa resta aperta, ma al momento non c’è l’accordo»

Sembra non essere così semplice la strada che porterebbe Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio. Il Messaggero racconta qualche dettaglio dell’incontro avuto ieri sera dal tecnico con il presidente Lotito.

“ Dopo oltre cinque ore a Formello, Lotito ha dubbi sul progetto prima ancora di passare al lato economico . Ma ora è pressato da un popolo intero, migliaia di sigarette accese in veglia in attesa dell’annuncio. Qui si fa Sarri o si rischia di finire con la bombola d’ossigeno”.

I dubbi di Lotito riguarderebbero il progetto, prima ancora dell’aspetto economico. Sarri ha posto delle condizioni ben precise per il suo sbarco in biancoceleste.

“Fino a mezzanotte si è parlato solo dell’aspetto tecnico. Maurizio vuole giocatori con precise caratteristiche e sacrificare alcuni big (Lazzari, Correa), non funzionali al suo credo. Lotito storce il naso. «La trattativa resta aperta, vediamo che succederà – ci risponde nella notte – ma al momento non c’è l’accordo». Ma almeno oggi Sarri verrà raggiunto a un nuovo colloquio dall’agente Ramadani per riparlare e affrontare anche il discorso ingaggio. È un segnale positivo, ma l’allenatore si è dato sabato come ultimo giorno”.