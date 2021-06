Lotito: «Sarri è un cultore del calcio, sarà un valore aggiunto per la crescita della Lazio»

«Il club è sempre stato a disposizione per trovare soluzioni per raggiungere gli obiettivi, non corriamo dietro ai nomi, ma alle qualità tecniche».

Ieri il presidente della Lazio, Claudio Lotito, è intervenuto alla presentazione del libro ‘Tutto il calcio minuto per minuto. Mondiali, Olimpiadi e altre storie’ di Luzzi ed ha parlato di Maurizio Sarri.

«Ragioniamo quando facciamo le cose. Sarri è un cultore del calcio, un maestro e costituirà un valore aggiunto per la crescita della squadra e dei calciatori, per raggiungere i traguardi che si attendono. Il club è sempre stato a disposizione per trovare soluzioni per raggiungere gli obiettivi, non corriamo dietro ai nomi, ma alle qualità tecniche. Quando ho preso la Lazio aveva 84 milioni di ricavi, 86 milioni di perdite e 550 milioni di debiti, era in una situazione disperata».