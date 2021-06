Lotito punge Inzaghi: «Per me un contratto è una stretta di mano, per altri…»

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha preso parte, in Campidoglio, alla premiazione della Lazio Women, neo promossa in Serie A. E si è lasciato andare ad una frecciatina nei confronti di Simone Inzaghi, che prima gli ha garantito la firma sul contratto di rinnovo e poi lo ha mollato “sull’altare” per scegliere l’Inter. Per me, ha detto Lotito, un contratto è una stretta di mano, per altri no. A chi gli chiedeva notizie sul nuovo tecnico, il patron biancoceleste ha così risposto:

«Non so quello che succederà in termini di allenatore. Per me un contratto è una stretta di mano per altri… Verba volant, scripta manent».