Lo United pronto a offrire a Pogba un rinnovo da 22 milioni l’anno. Un’altra “vittima” di Raiola

Il francese, cui resta solo un anno di contratto, diventerebbe il giocatore più pagato della Premier

466mila euro a settimana, un milione e 800mila euro al mese, 22 milioni di euro e rotti l’anno. Per 5 anni. Paul Pogba sta per diventare il giocatore più pagato della Premier League, ovvero del campionato di calcio più ricco del mondo.

La star del Manchester United sta per firmare il rinnovo del suo contratto in scadenza. Adesso guadagna 300.000 sterline a settimana. Col nuovo contratto diventerebbero 400.000. In euro 466.000. Un’altra “vittima” di Mino Raiola, il procuratore “avido”. Quello che secondo molto sta rischiando di “rovinare” Donnarumma giocando al rialzo per sistemarlo al PSG.

L’offerta dello United, scrive il Daily Mail, sarebbe davvero difficile da rifiutare.