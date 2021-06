Lega Serie A: scontro Lotito-Dal Pino sul caso Salernitana

Dopo l’ultimatum della Figc che aveva ribadito a Lotito la necessita di risolvere il problema Salernitana, vendendo la società, entro il termine del 25 giugno, nell’Assemblea di Lega di questo pomeriggio i toni si sono accesi sull’argomento.

Come riporta Calcio e Finanza infatti c’è stato uno scontro acceso tra il patron della Lazio Claudio Lotito e il numero uno della Lega Serie A Paolo Dal Pino.

Al centro del contendere il caso Salernitana, con il club campano, ancora formalmente legato a Lotito, che non è stato invitato all’assemblea svoltasi oggi. Un mancato invito che la Lega Serie A aveva basato sulla richiesta fatta alla Figc nei giorni scorsi: la replica della federcalcio aveva confermato come la Salernitana, stando allo statuto federale, non potesse prendere parte all’assemblea di Lega.