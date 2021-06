Lazio-Sarri, servono 5 rinforzi. Hysaj e Maksimovic in lista

I due calciatori del Napoli, entrambi in scadenza di contratto, potrebbero rafforzare le fasce nel 4-3-3 portato dal tecnico toscano

Con l’arrivo di Maurizio Sarri il 4-3-3 sarà il nuovo modulo della Lazio, ma la rivoluzione di modulo non comporterà una rivoluzione della rosa come riporta la Gazzetta dello Sport

E qualcuno potrebbe arrivare dalla sua ex squadra, il Napoli

Sulle corsie esterne occorrono due innesti. In lista Hysaj e Maksimovic, entrambi in scadenza di contratto col Napoli, oltre a Lykogiannis del Cagliari (intavolata da tempo la trattativa per uno scambio con Fares).