La Stampa: ora l’immagine di Gattuso rischia di incrinarsi

Anche La Stampa si occupa di Gattuso che è certamente il caso di quest’estate. Anche perché fin qui è stato accompagnato da una narrazione che definire enfatica è certamente riduttivo. E l’articolo evidenzia proprio che l’immagine del tecnico rischia di incrinarsi.

La Stampa sintetizza così:

Ripercorre i suoi ultimi mesi: dalla rottura col Napoli, al mancato approdo alla Lazio, poi la Fiorentina “solo per cadere malamente nella botola che a Firenze si è aperto da solo sotto i piedi, con la firma messa in calce alla lista Mendes”. E infine il Tottenham.

Colpe non tutte sue, certo, anche se dal ring con Commisso è sceso lui con l’immagine ammaccata. Ma è sua, come di altri tagliati nella stessa stoffa, l’illusione che ringhiare addosso al mondo il proprio credo sia sempre la politica più azzeccata, l’autocertificazione di un cuore magari ipertrofico, ma candido. Non è così, non lo è soprattutto più nel Mondo Nuovo, quello di internet e dei social che hanno una memoria infinita e sono pronti a rovesciarti addosso un hashtag di tendenza – #NoToGattuso, quello dei tifosi degli Spurs – dopo aver rovistato nel baule di parole (quasi) dimenticate.