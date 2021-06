Kimbo non è più sponsor del Napoli. Il club in trattativa con Caffè Borbone

Si è interrotto il rapporto che andava avanti dal 2016. Al momento il club è privo del terzo sponsor: confermati Lete e MSC

È un periodo di grandi cambiamenti per il Calcio Napoli. Sia a livello tecnico, sia dal punto di vista del profilo dirigenziale del club, sia anche per quel che concerne gli sponsor. È di oggi la notizia, lanciata dal Corriere dello Sport, che il Napoli non avrà uno sponsor tecnico per l’abbigliamento. Non ci sarà più Kappa. La maglia sarà disegnata da Armani e prodotta da Onis.

Non è l’unica novità. Ce ne sono altre che riguardano gli sponsor di maglia. Quella del Napoli non avrà più la scritta Kimbo, si è interrotto il rapporto di collaborazione tra il club e la nota azienda di caffè. Un rapporto che andava avanti dal 2016. Al momento il Napoli ha come sponsor Lete e MSC. Non c’è più il terzo sponsor. È in piedi una trattativa con Caffè Borbone ma nulla è ancora chiuso.