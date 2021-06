Insigne: «In questa Italia non ci sono titolari»

Alla Rai: «Mancini dice che posso segnare di più? Ha ragione. Dovevamo stare concentrati sulla partita e non farci condizionare dall’arbitro»

Lorenzo Insigne ha segnato il gol del 3-0 dell’Italia alla Turchia. Ai microfoni Rai ha detto:

È stato molto emozionante. È stata un’emozione unica, abbiamo giocato dopo tanto tempo davanti ai nostri tifosi. È stato emozionante. Speriamo che in futuro venga più gente allo stadio. Siamo partiti un po’ così ma poi siamo riusciti a fare un gran secondo tempo segnando tre gol che ci hanno dato la vittoria.

All’intervallo Mancini ci ha detto di stare tranquilli, che ci sta che l’arbitro non fischi rigore. Dovevamo stare concentrati sulla partita e non farci condizionare dagli episodi. Il nostro punto di forza è il gruppo. Il mister ha creato un grande gruppo. Non ci sono titolari, chi gioca sa quello che deve fare e ci mettiamo a disposizione l’uno dell’altro

Mancini dice che posso segnare di più? Ha ragione. Mi metto sempre a disposizione della squadra. La cosa più importante è vincere poi se arriva il gol sono più contento.