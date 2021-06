Il Telegraph: non è colpa dei giornalisti, sono i social ad aver svilito il disagio di Osaka

“Questo è ciò che fanno. Riducono conversazioni costruttive su un argomento controverso a binari grezzi. Atleti: bene. Giornalisti: pessimi. Alimentano la tossicità”

“È sorprendente come l’affaire Osaka si sia svolto quasi interamente sui social media. È iniziato con una dichiarazione maldestra di Naomi Osaka su Twitter che attaccava la stampa, si è intensificato quando i Grand Slam hanno risposto al suo fuoco tramite i propri canali social, e alla fine è scoppiato quando sua sorella è intervenuta su Reddit”.

Il Telegraph torna sull’affaire Osaka, un dibattito sull’esposizione mediatica degli sportivi anche oltre la loro stessa sopportazione, proponendo una lettura più tecnica: il mezzo scelto, i social, non hanno fatto altro che “amplificare uno stato d’animo di tossicità e dispetto”.

“Sia detto chiaramente: Osaka non si è ritirata dal Roland Garros in risposta a ciò che potrebbero pensare i giornalisti. Si è allontanata a causa dell’esposizione globale indesiderata delle sue osservazioni iniziali, create dal potere malevolo dei social media nel fomentare una controversia abbastanza intima fino a farne in un uragano di categoria cinque”.

“Eppure, per l’esercito di autoproclamatisi progressisti che ora prendono a calci gli inquisitori di Osaka, questa non è una narrativa abbastanza seducente. Molto più soddisfacente è inquadrare questo episodio come il caso di un individuo vulnerabile costretto alla sottomissione da un sistema oppressivo”.

Per Oliver Brown, l’autore dell’editoriale, era “prevedibile”. Ma “quello che mi aspettavo molto meno era la prontezza di molti commentatori a cascarci, unendosi a un’orgia di autoflagellazione contro la propria professione. In una sola settimana, siamo passati dalla discussione sui diritti o sui torti dell’omertà parigina di Osaka alla richiesta di vietare tutte le conferenze stampa. Questo è ciò che fanno i social. Riduce quelle che potrebbero essere conversazioni costruttive su un argomento controverso a binari grezzi. Atleti: bene. Giornalisti: pessimi. Sempre più spesso, questa triste abitudine si sta infiltrando nel mainstream”.

E invece per il Telegraph “la stampa ha fatto più di ogni altro settore dell’industria sportiva per spingere allo scoperto il tormento psicologico degli atleti. Da Marcus Trescothick a Michael Yardy, da Andrew Flintoff a Dame Kelly Holmes, le storie più crude di angoscia mentale sono state raccontate sui giornali o in televisione, e in ogni occasione sono state trattate con delicatezza e cura”.

“L’effetto volgare che i social media hanno avuto su tutte le forme di discorso pubblico è particolarmente pronunciato nello sport”. “È un veleno nella vita moderna. La questione di Osaka dimostra che, per una miriade di ragioni, i social network sono luoghi terribili in cui esplorare questioni delicate. Molti di coloro che promuovono la sua causa online si preoccupano molto meno dei suoi demoni di quanto non facciano per convalidare la propria rettitudine morale o per alimentare la guerra tribale contro il giornalismo legittimo”.

Per Brown tutto il clamore suscitato da Osaka “non è colpa dei giornalisti che le hanno chiesto di presentarsi alle conferenze stampa, ma di un universo digitale deformato che ha portato questo dibattito a un calore insopportabile. Una narrativa noiosa e completamente falsa ha preso piede, secondo la quale i media tradizionali sono i cattivi. Invece, la colpa spetta direttamente ai social media per aver reso qualsiasi conversazione razionale sulla situazione di Osaka, o sulla salute mentale nello sport in generale, un dibattito impossibile”.