Il Messaggero: giallo Sarri, Lotito ha abbassato l’offerta

Secondo quanto scrive il Messaggero, l’affare Lazio-Sarri si tinge di giallo. Ieri il presidente biancoceleste Lotito ha presentato la sua offerta, incassando il sì del tecnico. Pare che, però, oggi ci abbia ripensato, tentando di spuntare un ulteriore sconto.

“Ieri a mezzanotte Tare assicurava a tutti che l’accordo fosse stato raggiunto e mancassero solo i dettagli per il grande annuncio. Oggi a Formello però c’è un inquietante silenzio e Lotito dice che per la firma ci vorrà ancora tempo. Cosa sta succedendo? L’agente Ramadani e Tare sono stati sino a tarda notte al lavoro, ma qualcuno lascia trapelare che Lotito all’ultimo abbia fatto un piccolo passo indietro rispetto al biennale (con opzione per il terzo anno) inizialmente pattuito. Il presidente sta compiendo uno straordinario passo economico, ma per lui 3,3 milioni di parte fissa sono troppo”.