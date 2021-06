Il Giornale: il dramma di Eriksen ha ridato dignità al calcio restituendo centralità ai giocatori

L’immagine di Eriksen steso a terra al Parken Stadium, con i compagni a fargli da scudo mentre si tentava di rianimarlo hanno compiuto un miracolo: quello di riconciliarci con il calcio. Lo scrive Franco Ordine su Il Giornale.

“Ha spazzato via la crosta che avvolgeva il mondo del calcio, attraversato dai rancori non ancora sopiti per la Superlega e le minacce quotidiane di Ceferin. Ha dimenticato in fretta le polemiche da quattro soldi per qualche rigore negato che ci portiamo dietro con un retrogusto di provincialismo d’antan. Ha spedito nel cestino dei rifiuti da non riciclare l’idea malsana che la categoria fosse abitata solo da calciatori irriconoscenti e dai loro golosi agenti, trasformati in assalitori della diligenza di club con bilanci ridotti al default dalla pandemia. Ha fatto, insomma, giustizia di quella narrazione secondo cui il calcio di queste ultime settimane sarebbe diventato il pianeta esclusivo dei tifosi, padroni di tutto, delle emozioni e dei bisogni, addirittura degli stessi tornei”.