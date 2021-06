Il CorSport esclude ribaltoni di mercato per Koulibaly: sarà a Dimaro per il ritiro estivo

Kalidou Koulibaly va verso la permanenza a Napoli. Lo scrive il Corriere dello Sport che esclude ribaltoni di mercato e dà come quasi certa la presenza del difensore senegalese a Dimaro, per la prima parte del ritiro estivo del club di De Laurentiis. Il quotidiano sportivo scrive:

“Anche Koulibaly, a meno di clamorosi ribaltoni di mercato che per il momento non sono contemplati, dovrebbe presenziare alla prima fase della preparazione estiva a Dimaro. Di lui il nuovo allenatore conosce già tutto, del resto parliamo di uno dei difensori più forti in assoluto, ma l’uomo Kalidou, colto, elegante e riservato, va conosciuto di persona”.