CorSport: Koulibaly noleggia una nave per inviare in Senegal un carico di materiale sanitario

Il cargo, partito da Napoli, arriverà a Dakar in una decina di giorni. Porta medicinali, mascherine, lettighe e due ambulanze

Sul Corriere dello Sport il grande cuore di Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese del Napoli, sempre in prima fila nell’aiutare i meno fortunati, si è reso protagonista di un altro episodio di solidarietà.

“Ha lasciato che una nave commerciale partisse dal porto di Napoli, destinazione Senegal, con un carico di medicinali, mascherine, lettighe e due ambulanze”.

Ha noleggiato l’imbarcazione per portare aiuti concreti al suo paese. La nave dovrebbe attraccare a Dakar entro dieci giorni.

Già in passato il difensore azzurro aveva mostrato il suo animo nobile. Come quando un pomeriggio, ad Agnano, venne sorpreso mentre regalava capi di abbigliamento a dei suoi connazionali ad un semaforo. Ma non è stato quello l’unico episodio di solidarietà compiuto dal senegalese, sempre in sordina.